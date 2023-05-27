Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 15 випуск від 27 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 15 | 27.05.2023 | Професіонали-4

У першому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 15 учасники зіштовхнуться із суддями, які набагато суворіші за Ектора Хіменес-Браво чи Володимира Ярославського. І ці судді – діти. Мами знають, як важко буває нагодувати дітей, якщо вони заупиралися і навіть не хочуть куштувати якісь продукти. Таке завдання може бути складним навіть для учасників проєкту Мастер Шеф Професіонали 4!

Учасники поділяться на пари і готуватимуть страви з гречкою, броколі та печінкою – тими продуктами, які їх маленькі гості на дух не переносять. Чи зможуть учасники проєкту приготувати такі страви, які сподобаються навіть примхливим дітям? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 15 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 15 випуск від 27.05.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 15 випуск частина 2 від 27.05.2023