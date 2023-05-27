Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск от 27 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 15 | 27.05.2023 | Професіонали-4

В первом испытании Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 15 участники столкнутся с судьями, которые намного строже Эктора Хименес-Браво или Владимира Ярославского. И эти судьи – дети. Мамы знают, как тяжело бывает накормить малышей, если они заупрямились и даже не хотят пробовать какие-то продукты. Такая задача может оказаться сложной даже для участников проекта Мастер Шеф Профессионалы 4!

Участники разделятся на пары и будут готовить блюда с гречкой, брокколи и печенью – теми продуктами, которые их маленькие гости на дух не переносят. Смогут ли участники проекта приготовить такие блюда, которые понравятся даже капризным детям? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 15 выпуск от 27.05.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 15 выпуск часть 2 от 27.05.2023