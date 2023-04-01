Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 8 выпуск часть 3 от 01 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 01.04.2023 | Професіонали-4

Смотрите битву черных на проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 8! Этот конкурс будет творческим. Участникам нужно будет проявить себя кулинарами и художниками.

В Украине творчество продолжает процветать вопреки войне. В 8 выпуске Мастер Шеф Профессионалы от 01.04.2023 участники обнаружат под баранчиками маленькие модели байрактаров. А под ними – еще не заполненное место для ландшафта. Кулинарам нужно будет приготовить поля и дороги, над которыми могут пролетать байрактары. Для кого-то это станет возможностью изобразить родную херсонскую землю, а для кого-то – надежду. Узнайте прямо сейчас, кто покинет проект на этой неделе! Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 8 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 8 выпуск от 01.04.2023