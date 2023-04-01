Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 8 випуск частина 2 від 01 квітня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 01.04.2023 | Професіонали-4

У другому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 8 випуск в учасників буде шанс вирушити на балкон, навіть не беручись за ножі та сковорідки. Для цього потрібно просто продегустувати блюдо та правильно назвати всі інгредієнти, з яких воно приготовлене. Спочатку це завдання може здатися простим, але учасники дуже швидко зрозуміють, що це зовсім не легко!

Страви виявляться настільки складними та багатокомпонентними, що розгадати всі інгредієнти практично неможливо. До того ж одні продукти маскуються під інші, а текстури не дозволяють розпізнати інгредієнти. Хто підніметься на балкон і яке завдання чекає на тих, кому пощастило менше? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 8 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 8 випуск від 01.04.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 8 випуск частина 3 від 01.04.2023