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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 8 выпуск часть 2 от 01 апреля 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 8 выпуск часть 2 от 01.04.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 8 - эфир от 01 апреля 2023 на сайте СТБ
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Во втором испытании Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 8 выпуск у участников будет шанс отправиться на балкон, даже не берясь за ножи и сковородки. Для этого нужно просто продегустировать блюдо и правильно назвать все ингредиенты, из которых оно приготовлено. Сначала это задание может показаться простым, но участники очень быстро поймут, что это совсем не легко!

Блюда окажутся настолько сложными и многокомпонентными, что разгадать все ингредиенты практически невозможно. К тому же, одни продукты маскируются под другие, а текстуры не позволяют распознать ингредиенты. Кто поднимется на балкон и какое задание ждет тех, кому повезло меньше? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 8 выпуск. 

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 8 выпуск от 01.04.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 8 выпуск часть 3 от 01.04.2023

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