Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 7 випуск від 25 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

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Випуск 7 | 25.03.2023 | Професіонали-4

Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск на СТБ! В этом выпуске участники будут торговаться, готовить эмоции и создавать кулинарные шедевры из отходов.

В первом испытании 7 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 4 участникам нужно будет думать стратегически, ведь у каждой команды будет только определенная группа ресурсов. Все остальное нужно будет обменивать у противников либо же вызывать их на кулинарную битву, чтобы выиграть нужный ресурс.

Второй конкурс будет индивидуальным. Участников ждет легендарное колесо фортуны, но на этот раз на нем будут не страны и не ингредиенты, как в прошлых сезонах, а… эмоджи! Как приготовить блюдо, когда твое задание выглядит, как смайлик? Смотрите в программе Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск от 25.03.2023.

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