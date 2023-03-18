Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 18.03.2023 | Професіонали-4

Смотрите проект Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск на СТБ! Участники раз за разом доказывают, что им под силу любое, даже самое изощренное кулинарное задание. Узнайте, удалось ли кулинарам превратить мемы в блюда, приготовить праздничный ужин в условиях блекаута и остаться на проекте.

В первом испытании команды будут готовить блюда по карточкам с ситуациями, а их команды – угадывать, какая карточка соответствует какому блюду. А сделать блюда узнаваемыми будет ой как непросто, ведь задания из карточек могут быть такими: название литературного произведения, отрывок стихотворения или мем из интернета. Узнайте подробности в 6 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 2023.

Во втором испытании кулинары будут в таких же условиях, как и большинство украинцев после обстрелов. Им нужно будет приготовить три полноценных блюда практически без воды и электричества. Впрочем, таким уже никого не удивить! Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск, что удалось приготовить участникам в таких условиях.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 5 выпуск от 11.03.2023