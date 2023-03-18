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Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 6. Частина 1 від 18.03.2023
МастерШеф Випуск 6 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 6 від 18.03.2023
Випуск 6 | 18.03.2023 | Професіонали-4

Дивіться проєкт Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск на СТБ! Учасники щоразу доводять, що їм під силу будь-яке, навіть найвитонченіше кулінарне завдання. Дізнайтеся, чи вдалося кулінарам перетворити меми на страви, приготувати святкову вечерю в умовах блекауту та залишитися на проєкті.

У першому випробуванні команди готуватимуть страви за картками із ситуаціями, а їхні команди – вгадувати, яка картка відповідає якій страві. А зробити страви впізнаваними буде дуже непросто, адже завдання з карток можуть бути такими: назва літературного твору, уривок вірша або мем з інтернету. Дізнайтеся подробиці у 6 випуску Мастер Шеф Професіонали 2023.

У другому випробуванні кулінари будуть у таких самих умовах, як і більшість українців після обстрілу. Їм потрібно буде приготувати три повноцінні страви практично без води та електрики. Втім, таким уже нікого не здивувати! Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск, що вдалося приготувати учасникам за таких умов.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 5 випуск від 11.03.2023

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