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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 1 від 18 березня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 1 від 18.03.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 6 - ефір від 18 березня 2023 на сайті СТБ
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У першому випробуванні учасники Мастер Шеф Професонали 4 сезон 6 випуск об’єднаються в команди. У цьому конкурсі особливу роль відіграють капітани, адже саме від них залежить, які страви потраплять на дегустацію до суддів.

Кожній команді дістануться картки із завданнями, що описують якусь ситуацію. Це можуть бути як звичайні, знайомі всім асоціації, як «ранок 1 січня», так і креативніші завдання. Наприклад, у когось у картці зустрінеться цитата з вірша Тараса Шевченка, а у когось – мем із бабусею з інтернету. Учасники повинні придумати такі страви, щоб капітани команд одразу зрозуміли, що вони мали на увазі. Ті страви, які вдасться капітанам вгадати, спробують і судді. Кому не вдасться впоратися із завданням на всі 100%? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 6 випуск від 18.03.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 6 випуск частина 2 від 18.03.2023

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