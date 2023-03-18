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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 2 від 18 березня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 2 від 18.03.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 6 - ефір від 18 березня 2023 на сайті СТБ
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Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 2 від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 6. Частина 1 від 18.03.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 2 від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 2 від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 2 від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 2 від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 5. Частина 3 від 11.03.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 2 від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 4. Частина 1 від 04.03.2023
МастерШеф Професіонали-4 Випуск 6 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 6. Частина 2 від 18.03.2023
Випуск 6 | 18.03.2023 | Професіонали-4

У другому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск учасникам потрібно буде заощаджувати електроенергію. Ми вже звикли до цього за довгу складну зиму. Дивіться просто зараз, які кулінарні шедеври в умовах економії ресурсів придумали професійні кухарі.

Учасникам потрібно приготувати повноцінну святкову вечерю з трьох страв, але за умовами конкурсу у них буде лише по 5 літрів води та 2 кіловати електроенергії на команду. Це дуже мало, але українці за час повномасштабної війни вже неодноразово показали свою винахідливість. А чим здивують суддів учасники проєкту? Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 6 онлайн та дізнайтесь!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 6 випуск від 18.03.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 6 випуск частина 3 від 18.03.2023

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