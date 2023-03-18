Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 2 від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 6 | 18.03.2023 | Професіонали-4

У другому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск учасникам потрібно буде заощаджувати електроенергію. Ми вже звикли до цього за довгу складну зиму. Дивіться просто зараз, які кулінарні шедеври в умовах економії ресурсів придумали професійні кухарі.

Учасникам потрібно приготувати повноцінну святкову вечерю з трьох страв, але за умовами конкурсу у них буде лише по 5 літрів води та 2 кіловати електроенергії на команду. Це дуже мало, але українці за час повномасштабної війни вже неодноразово показали свою винахідливість. А чим здивують суддів учасники проєкту? Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 6 онлайн та дізнайтесь!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 6 випуск від 18.03.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 6 випуск частина 3 від 18.03.2023