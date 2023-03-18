Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 3 від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 6 | 18.03.2023 | Професіонали-4

Битва чорних у програмі Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск буде незвичайною. Під час цього конкурсу кулінари не лише визначаться, хто з них зможе зняти чорний фартух та залишитись на проєкті, а й висловити свою подяку закордонним партнерам, які допомагають Україні на нашому шляху до перемоги. Країни-партнери постачають Україні озброєння, технології та гуманітарну допомогу, і це є дуже цінним для кожного українця.

У битві чорних 6 випуску Мастер Шеф Професіонали кулінари готуватимуть страви, які за кольором та формою мають нагадувати прапори тих країн, які їм дістануться. І, звичайно ж, судді оцінюватимуть не лише зовнішній вигляд страв, а й смак. Хто залишить проєкт цього тижня? Дивіться в програмі Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 6 випуск від 18.03.2023