Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 3 від 18 березня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 3 від 18.03.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 6 - ефір від 18 березня 2023 на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 3 від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 6. Частина 1 від 18.03.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 3 від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 6. Частина 2 від 18.03.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 3 від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 5. Частина 1 від 11.03.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 3 від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 5. Частина 2 від 11.03.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 3 від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 5. Частина 3 від 11.03.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск частина 3 від 18 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 4. Частина 1 від 04.03.2023
МастерШеф Професіонали-4 Випуск 6 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 6. Частина 3 від 18.03.2023
Випуск 6 | 18.03.2023 | Професіонали-4

Битва чорних у програмі Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск буде незвичайною. Під час цього конкурсу кулінари не лише визначаться, хто з них зможе зняти чорний фартух та залишитись на проєкті, а й висловити свою подяку закордонним партнерам, які допомагають Україні на нашому шляху до перемоги. Країни-партнери постачають Україні озброєння, технології та гуманітарну допомогу, і це є дуже цінним для кожного українця.

У битві чорних 6 випуску Мастер Шеф Професіонали кулінари готуватимуть страви, які за кольором та формою мають нагадувати прапори тих країн, які їм дістануться. І, звичайно ж, судді оцінюватимуть не лише зовнішній вигляд страв, а й смак. Хто залишить проєкт цього тижня? Дивіться в програмі Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 6 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 6 випуск від 18.03.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати