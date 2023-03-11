Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 5 випуск від 11 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

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Випуск 5 | 11.03.2023 | Професіонали-4

Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 5 випуск на СТБ! Цього тижня 18 кулінарів навчатимуться економити продукти, розгадуватимуть загадки і навіть демонструватимуть знання мемів.

У першому випробуванні на учасників чекають рецепти-ребуси. Ектор Хіменес-Браво розповість кожному конкурсанту третину рецепту, а їм уже самостійно потрібно буде шукати одне одного, щоб дізнатися решту частин рецепту. Чи вийде в учасників зібрати кулінарні пазли? Дізнайтеся зараз! Дивіться Мастер Шеф Професіонали 2023 року.

В індивідуальному конкурсі учасникам потрібно буде навчитися домовлятися, адже кожен з них матиме лише один продукт. Чи зможуть вони домовитися з колегами, щоб кожен зміг приготувати повноцінну страву? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 5 випуск.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск від 04.03.2023

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