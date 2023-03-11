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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 5 випуск частина 1 від 11 березня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 5 випуск частина 1 від 11.03.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 5 - ефір від 11 березня 2023 на сайті СТБ
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Випуск 5 | 11.03.2023 | Професіонали-4

Перше випробування Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 5 випуск здивує і учасників, і вас, адже кулінари прийдуть на абсолютно порожню кухню! Там не буде ні коробок-загадок, ні продуктів, ні суддів. Абсолютно нічого не підказує, що буде далі! А потім Ектор Хіменес-Браво через гучний зв’язок викличе до себе кожного учасника окремо.

Кожен конкурсант дізнається від Ектора частину рецепту, а далі йому потрібно буде знайти двох колег на кухні, яким суддя розповів решту рецепту, і лише втрьох вони зможуть правильно приготувати заданну страву. Але як зрозуміти, хто з колег володіє цим знанням? І чи зможуть усі учасники приготувати те, що їм задав Ектор? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 5 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 5 випуск від 11.03.2023

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