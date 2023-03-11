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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 5 выпуск часть 1 от 11 марта 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 5 выпуск часть 1 от 11.03.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 5 - эфир от 11 марта 2023 на сайте СТБ
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Первое испытание Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 5 выпуск удивит и участников, и вас, ведь кулинары придут на абсолютно пустую кухню! Там не будет ни коробок-загадок, ни продуктов, ни судей. Абсолютно ничего не подсказывает, что будет дальше! А потом Эктор Хименес-Браво по громкой связи вызовет к себе каждого участника отдельно.

Каждый конкурсант узнает от Эктора часть рецепта, а дальше ему нужно будет найти двух коллег по кухне, которым судья рассказал остальную часть рецепта, и только втроем они смогут правильно приготовить заданное блюдо. Но как понять, кто из коллег владеет этим знанием? И смогут ли все участники приготовить именно то, что им задал Эктор? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 5 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 5 выпуск от 11.03.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 5 выпуск часть 2 от 11.03.2023

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