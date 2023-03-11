Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 5 выпуск от 11 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ

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Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 5 выпуск на СТБ! На этой неделе 18 кулинаров будут учиться экономить продукты, разгадывать загадки и даже демонстрировать знание мемов.

В первом испытании участников ждут рецепты-ребусы. Эктор Хименес-Браво расскажет каждому конкурсанту треть рецепта, а им уже самостоятельно нужно будет искать друг друга, чтобы узнать остальную часть рецепта. Получится ли у участников собрать кулинарные пазлы? Узнайте прямо сейчас! Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 2023.

В индивидуальном конкурсе участникам нужно будет научиться договариваться, ведь у каждого из них будет только по одному продукту. Смогут ли они так договориться с коллегами, чтобы каждый смог приготовить полноценное блюдо? Узнайте в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 5 выпуск.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск от 04.03.2023

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