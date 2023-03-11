Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 5 выпуск часть 2 от 11 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 5 | 11.03.2023 | Професіонали-4

Второй конкурс Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 5 выпуск будет индивидуальным. Каждый участник найдет под коробкой-загадкой всего один ингредиент. Это может быть что угодно – брюссельская капуста, перепелка, яблоки и так далее. А вот чтобы приготовить полноценное блюдо, придется торговаться. Как участники будут договариваться друг с другом, неважно. Они могут делиться, меняться или просить, главное – чтобы каждый приготовил полноценное ресторанное блюдо, набрав полный набор ингредиентов у соседей.

Кроме того в 5 выпуске Мастер Шеф 2023 участники должны будут хорошенько думать о том, как они используют свои продукты, ведь все отходы в этом конкурсе будут взвешиваться! Кто окажется самым экономным? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 5 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 5 выпуск от 11.03.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 5 выпуск часть 3 от 11.03.2023