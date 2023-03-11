Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 5 выпуск часть 3 от 11 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 5 | 11.03.2023 | Професіонали-4

Битва черных в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 5 выпуск – это какой-то мем! Все участники любят и знают хорошие мемы. Обычно это то, что понятно без слов, поэтому подсказкой для кулинаров будет момент, когда Ольга Мартыновская хлопнет в ладоши.

Вы уже догадались, что будут готовить конкурсанты в 5 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон? Правильно, бавовну! Под коробками-загадками участники найдут веточки хлопка. Их задача – приготовить блюдо, которое внешне будет максимально напоминать это легендарное устрашающее растение, которое стало главным украинским мемом. У кого получилась самая лучшая бавовна? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 5 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 5 выпуск от 11.03.2023