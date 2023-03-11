Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 5 випуск частина 3 від 11 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 5 | 11.03.2023 | Професіонали-4

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 5 випуск – це якийсь мем! Усі учасники люблять та знають гарні меми. Зазвичай це те, що зрозуміло без слів, тому підказкою для кулінарів буде момент, коли Ольга Мартиновська лясне в долоні.

Ви вже здогадалися, що готуватимуть конкурсанти у 5 випуску Мастер Шеф Професіонали 4 сезон? Правильно, бавовну! Під коробками-загадками учасники знайдуть гілочки бавовни. Їхнє завдання – приготувати страву, яка зовні максимально нагадуватиме цю легендарну жахливу рослину, яка стала головним українським мемом. У кого вийшла найкраща бавовна? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 5 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 5 випуск від 11.03.2023