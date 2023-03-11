Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 5 випуск частина 2 від 11 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 5 | 11.03.2023 | Професіонали-4

Другий конкурс Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 5 випуск буде індивідуальним. Кожен учасник знайде під коробкою-загадкою лише один інгредієнт. Це може бути будь що – брюссельська капуста, перепілка, яблука тощо. А от, щоб приготувати повноцінну страву, доведеться торгуватися. Як учасники домовлятимуться одне з одним, не має значення. Вони можуть ділитися, обмінюватись чи просити, головне – щоб кожен приготував повноцінну ресторанну страву, набравши повний набір інгредієнтів у сусідів.

Крім того у 5 випуску Мастер Шеф 2023 учасники повинні добре думати про те, як вони використовують свої продукти, адже всі відходи в цьому конкурсі зважуватимуться! Хто виявиться найекономнішим? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 5 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 5 випуск від 11.03.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 5 випуск частина 3 від 11.03.2023