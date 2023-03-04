Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск от 04 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 4 | 04.03.2023 | Професіонали-4

Дивіться проект Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск! Цього тижня 19 найкращих кулінарів спробують перевершити себе, щоб залишитися в проєкті .

У першому випробуванні судді візьмуть учасників на слабо. Чи можливо збити меренгу без міксера, зробити майонез виделкою, приготувати качку по-пекінськи за годину або напекти різнобарвних млинців за 20 хвилин? Дізнайтесь у 4 випуску Мастер Шеф Професіонали 2023.

Другий конкурс покаже, як добре учасники знайомі з кухнею регіонів України, адже їм потрібно буде готувати типові для тієї чи іншої області страви. Але найцікавіше розпочнеться тоді, коли капітани вгадуватимуть, яку страва представляє якийсь регіон України. Чи вдасться їм це? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск від 04.03.2023.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск від 25.02.2023