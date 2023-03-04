Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск від 04 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 4 | 04.03.2023 | Професіонали-4

Смотрите проект Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск! На этой неделе 19 лучших кулинаров попробуют превзойти самих себя, чтобы остаться в проекте.

В первом испытании судьи возьмут участников на слабо. Возможно ли взбить меренгу без миксера, сделать майонез вилкой, приготовить утку по-пекински за час или напечь разноцветных блинов за 20 минут? Узнайте в 4 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 2023.

Второй конкурс покажет, насколько хорошо участники знакомы с кухней регионов Украины, ведь им нужно будет готовить типичные для той или иной области блюда. Но самое интересное начнется тогда, когда капитаны будут угадывать, какое блюдо представляет какой регион Украины. Удастся ли им это? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск от 04.03.2023.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск от 25.02.2023