Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Серіали
Серіали
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 2 від 04 березня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 2 від 04.03.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 4 - ефір від 04 березня 2023 на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 2 від 04 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 4. Частина 1 від 04.03.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 2 від 04 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 4. Частина 3 від 04.03.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 2 від 04 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 3. Частина 1 від 25.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 2 від 04 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 3. Частина 2 від 25.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 2 від 04 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 3. Частина 3 від 25.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 2 від 04 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 2. Частина 1 від 18.02.2023
МастерШеф Професіонали-4 Випуск 4 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 4. Частина 2 від 04.03.2023
Випуск 4 | 04.03.2023 | Професіонали-4

А чи добре ви знаєте регіони України? У проекті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск судді перевірять, наскільки добре кухарі розуміються на регіональних особливостях української кухні.

У 4 випуску Мастер Шеф Професіонали 2023 кожній команді дістанеться по 5 карток з областями. Їхнє завдання – приготувати типові для кожного регіону страви, щоб віддразу було зрозуміло, де їх по традиції готують. Після закінчення приготування на кухню повернуться капітани, завданням яких буде вгадати страви кожного регіону. Судді долучаться до дегустації у разі, якщо капітан правильно вгадав страву. Хто добре знає українську кухню, а хто припуститься суттєвих помилок? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 4 випуск від 04.03.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 4 випуск частина 3 від 04.03.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати