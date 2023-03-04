Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 2 від 04 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 4 | 04.03.2023 | Професіонали-4

А чи добре ви знаєте регіони України? У проекті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск судді перевірять, наскільки добре кухарі розуміються на регіональних особливостях української кухні.

У 4 випуску Мастер Шеф Професіонали 2023 кожній команді дістанеться по 5 карток з областями. Їхнє завдання – приготувати типові для кожного регіону страви, щоб віддразу було зрозуміло, де їх по традиції готують. Після закінчення приготування на кухню повернуться капітани, завданням яких буде вгадати страви кожного регіону. Судді долучаться до дегустації у разі, якщо капітан правильно вгадав страву. Хто добре знає українську кухню, а хто припуститься суттєвих помилок? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 4 випуск від 04.03.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 4 випуск частина 3 від 04.03.2023