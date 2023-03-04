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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 3 від 04 березня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 3 від 04.03.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 4 - ефір від 04 березня 2023 на сайті СТБ
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 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 3 від 04 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 3 від 04 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 3 від 04 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 3. Частина 3 від 25.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 3 від 04 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Випуск 4 | 04.03.2023 | Професіонали-4

Дивіться онлайн битву чорних у проекті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск! Коли учасникам сказали, що під коробками-загадками на них чекає посуд для подачі, вони зовсім не очікували побачити там каміння, пісок та траву. Для кожного учасника підготували мініландшафт, який представляє окремі регіоним України – степи Донбасу, ліси Полісся, закарпатські гори та оліські піски. Учасникам у чорних фартухах потрібно приготувати не просто смачну страву, а й ідеально вписати її в природну місцевість, яка їм дісталася. Яка страва органічно виглядатиме в камінні, а що – на піску? Дивіться в проекті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 4 випуск від 04.03.2023

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