Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск частина 3 від 04 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 4 | 04.03.2023 | Професіонали-4

Дивіться онлайн битву чорних у проекті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск! Коли учасникам сказали, що під коробками-загадками на них чекає посуд для подачі, вони зовсім не очікували побачити там каміння, пісок та траву. Для кожного учасника підготували мініландшафт, який представляє окремі регіоним України – степи Донбасу, ліси Полісся, закарпатські гори та оліські піски. Учасникам у чорних фартухах потрібно приготувати не просто смачну страву, а й ідеально вписати її в природну місцевість, яка їм дісталася. Яка страва органічно виглядатиме в камінні, а що – на піску? Дивіться в проекті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 4 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 4 випуск від 04.03.2023