Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск часть 3 от 04 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 4 | 04.03.2023 | Професіонали-4

Смотрите онлайн битву черных в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск! Когда участникам сказали, что под коробками-загадками их ждет посуда для подачи, они совсем не ожидали увидеть там камни, песок и траву. Для каждого участника подготовили мини-ландшафт, представляющий собой отдельный регион Украны – степи Донбасса, леса Полесья, закарпатские горы и олешские пески. Участникам в черных фартуках нужно приготовить не просто вкусное блюдо, а и идеально вписать его в природную местность, которая им досталась. Какое блюдо будет органично смотреться в камнях, а что – на песке? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 4 выпуск от 04.03.2023