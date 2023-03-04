Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск часть 2 от 04 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 4 | 04.03.2023 | Професіонали-4

А вы хорошо знаете регионы Украины? В проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск судьи проверят, насколько хорошо повара разбираются в региональных особенностях украинской кухни.

В 4 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 2023 каждой команде достанется по 5 карточек с областями. Их задача – приготовить типичные для каждого региона блюда, чтобы сразу было понятно, где их по традиции готовят. После окончания приготовления на кухню вернутся капитаны, чьей задачей будет угадать блюда каждого региона. Судьи приступят к дегустации в случае, если капитан правильно угадал блюдо. Кто хорошо знает украинскую кухню, а кто допустит существенные ошибки? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 4 выпуск от 04.03.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 4 выпуск часть 3 от 04.03.2023