Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск від 25 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 3 | 25.02.2023 | Професіонали-4

Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск на СТБ! Цього разу учасники прийдуть на кухню вже як двадцятка. Для них це особлива віха, адже учасники двадцятки залишаються назавжди в історії кулінарного шоу. Хто боротиметься за звання найкращого кулінара далі, а хто покине проєкт уже на цьому етапі? Дізнайтесь у 3 випуску Мастер Шеф Професіонали 2023!

Учасникам вкотре треба буде продемонструвати, наскільки добре вони вміють працювати із класичними стравами. Щоб міняти щось у рецепті, потрібно бути дуже добре знайомим із оригіналом.

А в другому випробуванні кулінарам потрібно буде продемонструвати не лише знання рецептів, а й українських пісень, адже від цього залежить, з яких продуктів їм доведеться готувати. Як пов’язані ці фактори? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск від 25.02.2023.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск від 18.02.2023