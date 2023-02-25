Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск частина 1 від 25 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 3 | 25.02.2023 | Професіонали-4

Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск судді знову перевірять, наскільки добре учасники знають класику. Ще б пак, адже знання класичних страв – це обов’язкова умова для того, щоб бути хорошим професійним кухарем. Однак буває так, що людина довгі роки працює на кухні, а ще плутається в класичних рецептах.

У 3 випуску Мастер Шеф Професіонали 2023 учасники готуватимуть страви-антоніми. Як виглядатимуть у їхньому виконанні протилежності таких класичних страв, як біф веллінгтон, павлова та форшмак? Дізнайтесяпросто зараз – дивіться в проєкті Майстер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 3 випуск від 25.02.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 3 випуск частина 2 від 25.02.2023