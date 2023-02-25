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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск часть 1 от 25 февраля 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск часть 1 от 25.02.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 3 - эфир от 25 февраля 2023 на сайте СТБ
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Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 3. Часть 3 от 25.02.2023

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В первом испытании Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск судьи снова проверят, насколько хорошо участники знают классику. Еще бы, ведь знание классических блюд – это обязательное условие для того, чтобы быть хорошим профессиональным поваром. Однако бывает так, что человек долгие годы работает на кухне, а все еще путается в классических рецептах.

В 3 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 2023 участники будут готовить блюда-антонимы. Как будут выглядеть в их исполнении противоположности таких классических блюд, как биф веллингтон, павлова и форшмак? Узнайте прямо сейчас – смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 3 выпуск от 25.02.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 3 выпуск часть 2 от 25.02.2023

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