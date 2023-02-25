Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск часть 1 от 25 февраля 2023 - смотреть онлайн на СТБ
В первом испытании Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск судьи снова проверят, насколько хорошо участники знают классику. Еще бы, ведь знание классических блюд – это обязательное условие для того, чтобы быть хорошим профессиональным поваром. Однако бывает так, что человек долгие годы работает на кухне, а все еще путается в классических рецептах.
В 3 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 2023 участники будут готовить блюда-антонимы. Как будут выглядеть в их исполнении противоположности таких классических блюд, как биф веллингтон, павлова и форшмак? Узнайте прямо сейчас – смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск.
Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 3 выпуск от 25.02.2023
Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 3 выпуск часть 2 от 25.02.2023