Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск часть 2 от 25 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 3 | 25.02.2023 | Професіонали-4

Второй конкурс Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск будет творческим. Участникам нужно будет не только готовить, а и… петь! По условиям конкурса команды будут зарабатывать продукты своим знанием украинских песен. Чтобы получить тот или иной продукт, участникам нужно будет пропеть строчки песен, в которых он упоминается. Кроме него в распоряжении команд будут только самые базовые продуктовые наборы, а кладовка на время этого конкурса останется закрытой.

После того, как участники заработают продукты, они должны будут за полтора часа приготовить по столько блюд, сколько у них участников в команде. Чье блюдо капитан выбросит прямо перед подачей? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 3 выпуск от 25.02.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 3 выпуск часть 3 от 25.02.2023