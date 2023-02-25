Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Майже одружені
Майже одружені
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Слід
Слід
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск часть 2 от 25 февраля 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск часть 2 от 25.02.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 3 - эфир от 25 февраля 2023 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск часть 2 от 25 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 3. Часть 1 от 25.02.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск часть 2 от 25 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 3. Часть 3 от 25.02.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск часть 2 от 25 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 2. Часть 1 от 18.02.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск часть 2 от 25 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 2. Часть 2 от 18.02.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск часть 2 от 25 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 2. Часть 3 от 18.02.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск часть 2 от 25 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 1. Часть 1 от 11.02.2023
МастерШеф Професіонали-4 Выпуск 3 Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 3. Часть 2 от 25.02.2023
Выпуск 3 | 25.02.2023 | Професіонали-4

Второй конкурс Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск будет творческим. Участникам нужно будет не только готовить, а и… петь! По условиям конкурса команды будут зарабатывать продукты своим знанием украинских песен. Чтобы получить тот или иной продукт, участникам нужно будет пропеть строчки песен, в которых он упоминается. Кроме него в распоряжении команд будут только самые базовые продуктовые наборы, а кладовка на время этого конкурса останется закрытой.

После того, как участники заработают продукты, они должны будут за полтора часа приготовить по столько блюд, сколько у них участников в команде. Чье блюдо капитан выбросит прямо перед подачей? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 3 выпуск от 25.02.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 3 выпуск часть 3 от 25.02.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить