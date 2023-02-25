Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск от 25 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

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Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск на СТБ! На этот раз участники придут на кухню уже как двадцатка. Для них это особая веха, ведь участники двадцатки навсегда остаются в истории кулинарного шоу. Кто будет бороться за звание лучшего кулинара дальше, а кто покинет проект уже на этом этапе? Узнайте в 3 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 2023!

Участникам в очередной раз надо будет продемонстрировать, насколько хорошо они умеют работать с классическими блюдами. Чтобы менять что-то в рецепте, нужно быть очень хорошо знакомым с оригиналом.

А во втором испытании кулинарам нужно будет продемонстрировать не только знание рецептов, но и украинских песен, ведь от этого зависит, из каких продуктов им предстоит готовить. Как связаны эти факторы? Узнайте в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск от 25.02.2023.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск от 18.02.2023

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