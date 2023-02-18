Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск от 18 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 2 | 18.02.2023 | Професіонали-4

Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск от 18.02.2023 на СТБ! Кто войдет в двадцатку, а кто покинет проект на этом этапе отбора? Узнайте прямо сейчас!

Все участники проекта с начала полномасштабной войны занимались волонтерской деятельностью, ведь на первом месте для них оказалась Украина. В первом испытании участникам нужно будет приготовить украинские версии классических блюд, ведь украинизированное сразу становится более родным.

Во втором испытании 2 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 2023 участники будут готовить несуществующие блюда. Они найдут под коробками-загадками названия их будущих блюд, звучащие, как полная чепуха. Чтобы судьи приняли эти блюда, участникам нужно будет аргументировать, как именно их задумка соответствует названию. Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск, кто успешно справился с этим непростым заданием.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск от 11.02.2023