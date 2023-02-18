Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 3 от 18 февраля 2023 - смотреть онлайн на СТБ
Третий конкурс решающий – смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск, кто попал в двадцатку!
В финальном испытании участники должны будут показать, насколько хорошо они умеют работать с цветом. Чтобы получить баллы от судей, участники должны будут приготовить максимальное количество монохромных блюд разных цветов. Смешивать цвета нельзя, поэтому баллы можно получить только за то блюдо, которое полностью приготовлено в одном цвете. Чем большее количество монохромных блюд понравится судьям по вкусовым качествам, тем больше баллов сможет заработать участник. Кто не справится с заданием и принесет на вердикты всего одно блюдо? И сможет ли одно блюдо спасти повара? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск.
Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 2 выпуск от 18.02.2023