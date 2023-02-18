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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 3 от 18 февраля 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 3 от 18.02.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 2 - эфир от 18 февраля 2023 на сайте СТБ
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Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 3 от 18 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 2. Часть 1 от 18.02.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 3 от 18 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 2. Часть 2 от 18.02.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 3 от 18 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 1. Часть 1 от 11.02.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 3 от 18 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 1. Часть 2 от 11.02.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 3 от 18 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 1. Часть 3 от 11.02.2023
МастерШеф Професіонали-4 Выпуск 2 Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 2. Часть 3 от 18.02.2023
Выпуск 2 | 18.02.2023 | Професіонали-4

Третий конкурс решающий – смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск, кто попал в двадцатку!

В финальном испытании участники должны будут показать, насколько хорошо они умеют работать с цветом. Чтобы получить баллы от судей, участники должны будут приготовить максимальное количество монохромных блюд разных цветов. Смешивать цвета нельзя, поэтому баллы можно получить только за то блюдо, которое полностью приготовлено в одном цвете. Чем большее количество монохромных блюд понравится судьям по вкусовым качествам, тем больше баллов сможет заработать участник. Кто не справится с заданием и принесет на вердикты всего одно блюдо? И сможет ли одно блюдо спасти повара? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 2 выпуск от 18.02.2023

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