Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 3 от 18 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 2 | 18.02.2023 | Професіонали-4

Третий конкурс решающий – смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск, кто попал в двадцатку!

В финальном испытании участники должны будут показать, насколько хорошо они умеют работать с цветом. Чтобы получить баллы от судей, участники должны будут приготовить максимальное количество монохромных блюд разных цветов. Смешивать цвета нельзя, поэтому баллы можно получить только за то блюдо, которое полностью приготовлено в одном цвете. Чем большее количество монохромных блюд понравится судьям по вкусовым качествам, тем больше баллов сможет заработать участник. Кто не справится с заданием и принесет на вердикты всего одно блюдо? И сможет ли одно блюдо спасти повара? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 2 выпуск от 18.02.2023