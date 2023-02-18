Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 3 від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 2 | 18.02.2023 | Професіонали-4

Третій конкурс вирішальний – дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск, хто пройшов у двадцятку!

У фінальному випробуванні учасники мають показати, наскільки добре вони вміють працювати з кольором. Щоб отримати бали від суддів, учасники мають приготувати максимальну кількість монохромних страв різних кольорів. Змішувати кольори не можна, тому бали можна отримати тільки за ту страву, яка повністю приготована в одному кольорі. Чим більше монохромних страв сподобається суддям за смаковими якостями, тим більше балів зможе заробити учасник. Хто не впорається із завданням і принесе на вердикт лише одну страву? І чи зможе одна страва врятувати кухаря? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 2 випуск від 18.02.2023