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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 3 від 18 лютого 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 3 від 18.02.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 2 - ефір від 18 лютого 2023 на сайті СТБ
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Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 3 від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 2. Частина 1 від 18.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 3 від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 2. Частина 2 від 18.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 3 від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 1. Частина 1 від 11.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 3 від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 1. Частина 2 від 11.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 3 від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 1. Частина 3 від 11.02.2023
МастерШеф Професіонали-4 Випуск 2 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 2. Частина 3 від 18.02.2023
Випуск 2 | 18.02.2023 | Професіонали-4

Третій конкурс вирішальний – дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск, хто пройшов у двадцятку!

У фінальному випробуванні учасники мають показати, наскільки добре вони вміють працювати з кольором. Щоб отримати бали від суддів, учасники мають приготувати максимальну кількість монохромних страв різних кольорів. Змішувати кольори не можна, тому бали можна отримати тільки за ту страву, яка повністю приготована в одному кольорі. Чим більше монохромних страв сподобається суддям за смаковими якостями, тим більше балів зможе заробити учасник. Хто не впорається із завданням і принесе на вердикт лише одну страву? І чи зможе одна страва врятувати кухаря? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 2 випуск від 18.02.2023

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