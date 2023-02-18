Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Майже одружені
Майже одружені
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Слід
Слід
 Супермама
Супермама
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Всі проєкти
ru
МастерШеф
Дивіться також
Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 2. Частина 1 від 18.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 2. Частина 2 від 18.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 2. Частина 3 від 18.02.2023
МастерШеф Випуск 2 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 2 від 18.02.2023
Випуск 2 | 18.02.2023 | Професіонали-4

Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск від 18.02.2023 на СТБ! Хто увійде до двадцятки, а хто покине проект на цьому етапі відбору? Дізнайтеся просто зараз!

Усі учасники проєкту від початку повномасштабної війни займалися волонтерською діяльністю, адже на першому місці для них опинилася Україна. У першому випробуванні учасникам потрібно буде приготувати українські версії класичних страв, адже українізоване одразу стає ріднішим.

У другому випробуванні 2 випуску Мастер Шеф Професіонали 2023 учасники готуватимуть неіснуючі страви. Вони знайдуть під коробками-загадками назви їхніх майбутніх страв, що звучать, як повна нісенітниця. Щоб судді прийняли ці страви, учасникам потрібно буде аргументувати, як саме їхній задум відповідає назві. Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск, хто успішно впорався із цим непростим завданням.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск від 11.02.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати