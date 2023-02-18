Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 2 | 18.02.2023 | Професіонали-4

Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск від 18.02.2023 на СТБ! Хто увійде до двадцятки, а хто покине проект на цьому етапі відбору? Дізнайтеся просто зараз!

Усі учасники проєкту від початку повномасштабної війни займалися волонтерською діяльністю, адже на першому місці для них опинилася Україна. У першому випробуванні учасникам потрібно буде приготувати українські версії класичних страв, адже українізоване одразу стає ріднішим.

У другому випробуванні 2 випуску Мастер Шеф Професіонали 2023 учасники готуватимуть неіснуючі страви. Вони знайдуть під коробками-загадками назви їхніх майбутніх страв, що звучать, як повна нісенітниця. Щоб судді прийняли ці страви, учасникам потрібно буде аргументувати, як саме їхній задум відповідає назві. Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск, хто успішно впорався із цим непростим завданням.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск від 11.02.2023