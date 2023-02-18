Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 2 від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 2 | 18.02.2023 | Професіонали-4

У другому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск залишилися не всі учасники. Декільком кулінарам довелося покинути проєкт після першого конкурсу. Дивіться зараз, хто пройде наступний етап!

Другий конкурс покаже, наскільки добре в учасників Мастер Шеф 2023 із фантазією. Під коробками-загадками на них чекають назви страв, але зовсім не такі, як вони розраховували. Що таке Каркас мінливої банальності та Манікюр докірливої грози? Учасникам доведеться самостійно вигадати страви, які відповідатимуть цим дивним назвам. А судді попросять пояснити, якими аргументами керувалися кухарі, коли інтерпретували назви в страви. Хто здивував своєю креативністю? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск від 18.02.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 2 випуск від 18.02.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 2 випуск частина 3 від 18.02.2023