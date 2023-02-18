Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 2 от 18 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 2 | 18.02.2023 | Професіонали-4

Во втором испытании Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск остались не все участники. Нескольким кулинарам пришлось покинуть проект после первого конкурса. Смотрите прямо сейчас, кто пройдет следующий этап!

Второй конкурс покажет, насколько хорошо у участников Мастер Шеф 2023 с фантазией. Под коробками-загадками их ждут названия блюд, но вовсе не такие, как они рассчитывали. Что такое Каркас изменчивой банальности и Маникюр укоризненной грозы? Участникам придется самостоятельно придумать блюда, которые будут соответствовать этим странным названиям. А судьи попросят объяснить, какими доводами руководствовались повара, когда интерпретировали названия в блюда. Кто удивил своей креативностью? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск от 18.02.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 2 выпуск от 18.02.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 2 выпуск часть 3 от 18.02.2023