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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 2 от 18 февраля 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 2 от 18.02.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 2 - эфир от 18 февраля 2023 на сайте СТБ
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 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 2 от 18 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 2 от 18 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 1. Часть 2 от 11.02.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 2 от 18 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Выпуск 2 | 18.02.2023 | Професіонали-4

Во втором испытании Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск остались не все участники. Нескольким кулинарам пришлось покинуть проект после первого конкурса. Смотрите прямо сейчас, кто пройдет следующий этап!

Второй конкурс покажет, насколько хорошо у участников Мастер Шеф 2023 с фантазией. Под коробками-загадками их ждут названия блюд, но вовсе не такие, как они рассчитывали. Что такое Каркас изменчивой банальности и Маникюр укоризненной грозы? Участникам придется самостоятельно придумать блюда, которые будут соответствовать этим странным названиям. А судьи попросят объяснить, какими доводами руководствовались повара, когда интерпретировали названия в блюда. Кто удивил своей креативностью? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск от 18.02.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 2 выпуск от 18.02.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 2 выпуск часть 3 от 18.02.2023

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