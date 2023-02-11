Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск від 11 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ

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Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск на СТБ! Довгоочікувана прем'єра кулінарного проєкту відбулася, щоб ви знову могли насолоджуватися та надихатися українською кухнею та майстерністю наших талановитихи кухарів.

У 4 сезоні Мастер Шеф Професіонали буде багато особистих історій. Якщо раніше учасники розповідали про те, звідки у них взялася любов до кулінарії, де вони працювали і чого досягли, то тепер ви почуєте ще й сумні історії виживання під час війни. Комусь довелося залишити дім, хтось втратив бізнес, а хтось пережив найстрашніше – окупацію.

Дізнайтеся прямо зараз, які страви приготували учасники, щоб здивувати суддів, і хто пройшов у проєкт! Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск.

Мастер Шеф – усі випуски

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