Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск частина 3 від 11 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 1 | 11.02.2023 | Професіонали-4

Учасники Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск випробовують долю, коли на свій страх та ризик готують для суддів щось із класики. Наприклад, ще ніхто ніколи не приносив на кастинг французьке тістечко макарон. Чи зможе Василь із Ужгорода здивувати суддів смаком класичного десерту? Дізнайтеся просто зараз!

Будуть на кастингу Мастер Шеф Професіонали 2023 й інші інтерпретації класичних страв. Судді спробують фісташковий київський торт, фісташкове тірамісу в кокосі і навіть сирники. А також серед учасників буде незвичайний кухар, який експериментує з такими продуктами, як м'ясо бобра, комахи і таке інше. Цікаво? Дивіться проєкт Майстер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 1 випуск від 11.02.2023