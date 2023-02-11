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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск частина 3 від 11 лютого 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск частина 3 від 11.02.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 1 - ефір від 11 лютого 2023 на сайті СТБ
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Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск частина 3 від 11 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 1. Частина 1 від 11.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск частина 3 від 11 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 1. Частина 2 від 11.02.2023
МастерШеф Професіонали-4 Випуск 1 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 1. Частина 3 від 11.02.2023
Випуск 1 | 11.02.2023 | Професіонали-4

Учасники Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск випробовують долю, коли на свій страх та ризик готують для суддів щось із класики. Наприклад, ще ніхто ніколи не приносив на кастинг французьке тістечко макарон. Чи зможе Василь із Ужгорода здивувати суддів смаком класичного десерту? Дізнайтеся просто зараз!

Будуть на кастингу Мастер Шеф Професіонали 2023 й інші інтерпретації класичних страв. Судді спробують фісташковий київський торт, фісташкове тірамісу в кокосі і навіть сирники. А також серед учасників буде незвичайний кухар, який експериментує з такими продуктами, як м'ясо бобра, комахи і таке інше. Цікаво? Дивіться проєкт Майстер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 1 випуск від 11.02.2023

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