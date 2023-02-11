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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск часть 3 от 11 февраля 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск часть 3 от 11.02.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 1 - эфир от 11 февраля 2023 на сайте СТБ
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Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск часть 3 от 11 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 1. Часть 1 от 11.02.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск часть 3 от 11 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 1. Часть 2 от 11.02.2023
МастерШеф Професіонали-4 Выпуск 1 Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 1. Часть 3 от 11.02.2023
Выпуск 1 | 11.02.2023 | Професіонали-4

Участники Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск испытывают судьбу, когда на свой страх и риск готовят для судей что-то из классики. Например, еще никто никогда не приносил на кастинг французское пирожное макарон. Сможет ли Василий из Ужгорода удивить судей вкусом классического десерта? Узнайте прямо сейчас!

Будут на кастинге Мастер Шеф Профессионалы 2023 и другие интерпретации классических блюд. Cудьи попробуют фисташковый киевский торт, фисташковое тирамису в кокосе и даже сырники. А также среди участников будет необычный повар, который экспериментирует с такими продуктами, как мясо бобра, насекомые и так далее. Интересно? Смотрите проект Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 1 выпуск от 11.02.2023

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