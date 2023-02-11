Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск от 11 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 1 | 11.02.2023 | Професіонали-4

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск на СТБ! Долгожданная премьера кулинарного проекта состоялась, чтобы вы снова могли наслаждаться и вдохновляться украинской кухней и мастерством наших талантливых поваров.

В 4 сезоне Мастер Шеф Профессионалы будет много личных историй. Если раньше участники рассказывали о том, откуда у них взялась любовь к кулинарии, где они работали и чего добились, то теперь вы услышите еще и печальные истории выживания во время войны. Кому-то пришлось оставить дом, кто-то потерял в бизнес, а кто-то пережил самое страшное – оккупацию.

Узнайте прямо сейчас, какие блюда приготовили участники, чтобы удивить судей, и кто прошел в проект! Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск.

Мастер Шеф – все выпуски