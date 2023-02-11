Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск часть 2 от 11 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 1 | 11.02.2023 | Професіонали-4

Кастинг Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск принесет много встреч, в том числе со старыми знакомыми! Для участников предыдущих сезонов всегда волнующе приходить на кулинарный проект еще раз, ведь судьи прекрасно помнят их слабые и сильные стороны. Им нужно показать, чему они научились за то время, пока судьи их не видели.

Ярослава судьи помнят совсем юным и неопытным поваром, ведь он участвовал в сезоне Мастер Шеф. Подростки. Сейчас ему нужно показать совсем другой уровень кулинарии. Точно так же придется постараться Ивану, который был участником 10 сезона Мастер Шеф. Удастся ли им удивить судей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 1 выпуск от 11.02.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 1 выпуск часть 3 от 11.02.2023