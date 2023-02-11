Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск частина 2 від 11 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 1 | 11.02.2023 | Професіонали-4

Кастинг Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск принесе багато зустрічей, зокрема зі старими знайомими! Для учасників попередніх сезонів завжди хвилююче приходити на кулінарний проєкт ще раз, адже судді чудово пам’ятають їхні слабкі та сильні сторони. Їм треба показати, чого вони навчилися за той час, поки судді їх не бачили.

Ярослава судді пам’ятають зовсім юним та недосвідченим кухарем, адже він брав участь у сезоні Мастер Шеф. Підлітки. Нині йому треба показати зовсім інший рівень кулінарії. Так само доведеться постаратися Івану, який був учасником 10 сезону Майстер Шеф. Чи вдасться їм здивувати суддів? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 1 випуск від 11.02.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 1 випуск частина 3 від 11.02.2023