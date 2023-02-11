Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск часть 1 от 11 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 1 | 11.02.2023 | Професіонали-4

Смотрите начало кастинга Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск! Проект вернулся на СТБ после начала полномасштабной войны россии против Украины. Наши повара продолжают заниматься любимым делом, несмотря на ужасы и сложности войны. В этом выпуске вы услышите истории поваров, которые были волонтерами и готовили для ЗСУ, ТрО и переселенцев. Как им удалось пережить самый сложный период и вернуться к работе поваров? Узнайте прямо сейчас – смотрите 1 выпуск Мастер Шеф Профессионалы 2023.

Война разрушила мечты многих кулинаров. Одной из них стала Анастасия из Николаева, которой пришлось уехать в Германию вместе с матерью и ребенком, оставив мечту о собственной кондитерской, которую разрушил взрыв. И все же она, как и многие другие участники, решила вернуться и участвовать в Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск! Узнайте их истории прямо сейчас.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 1 выпуск от 11.02.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 1 выпуск часть 2 от 11.02.2023