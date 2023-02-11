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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск частина 1 від 11 лютого 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск частина 1 від 11.02.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 1 - ефір від 11 лютого 2023 на сайті СТБ
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Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск частина 1 від 11 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 1. Частина 2 від 11.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск частина 1 від 11 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 1. Частина 3 від 11.02.2023
МастерШеф Професіонали-4 Випуск 1 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 1. Частина 1 від 11.02.2023
Випуск 1 | 11.02.2023 | Професіонали-4

Дивіться початок кастингу Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск! Проєкт повернувся на СТБ після початку повномасштабної війни росії проти України. Наші кухарі продовжують займатися улюбленою справою, незважаючи на жахи та складності війни. У цьому випуску ви почуєте історії кухарів, які були волонтерами та готували для ЗСУ, ТрО та переселенців. Як їм вдалося пережити найскладніший період та повернутися до роботи кухарів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться 1 випуск Мастер Шеф Професіонали 2023.

Війна зруйнувала мрії багатьох кулінарів. Однією з них стала Анастасія з Миколаєва, якій довелося виїхати до Німеччини разом із матір’ю і дитиною, залишивши мрію про власну кондитерську, яку зруйнував вибух. І все ж вона, як і багато інших учасників, вирішила повернутися і взяти участь у Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск! Дізнайтеся їхні історії просто зараз.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 1 випуск від 11.02.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 1 випуск частина 2 від 11.02.2023

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