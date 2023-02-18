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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 1 від 18 лютого 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 1 від 18.02.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 2 - ефір від 18 лютого 2023 на сайті СТБ
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Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 1 від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 2. Частина 2 від 18.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 1 від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 2. Частина 3 від 18.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 1 від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 1. Частина 1 від 11.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 1 від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 1. Частина 2 від 11.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск частина 1 від 18 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 1. Частина 3 від 11.02.2023
МастерШеф Професіонали-4 Випуск 2 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 2. Частина 1 від 18.02.2023
Випуск 2 | 18.02.2023 | Професіонали-4

У проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 2 випуск від 18.02.2023 настав час для першого серйозного конкурсу! Учасники вже показали свої навички на кастингу, але справжня боротьба починається вже на кухні. У цьому випуску із тридцяти кухарів залишиться лише двадцять. Хто залишить проєкт уже після першого конкурсу? Дізнайтеся зараз!

У першому випробуванні завдання команд визначить жереб. Учасники випадковим чином витягнуть картки з назвою страв, які вони мають приготувати. Головна умова цього конкурсу в проєкті Мастер Шеф 2023 – приготувати класичні страви так, щоб додати їм український смак, але й зберегти дух класики. Кому вдасться здивувати суддів та вирушити на балкон після першого ж конкурсу? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 1 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 2 випуск від 18.02.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 2 випуск частина 2 від 18.02.2023

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