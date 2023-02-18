Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск часть 1 от 18 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 2 | 18.02.2023 | Професіонали-4

В проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 2 выпуск от 18.02.2023 настало время для первого серьезного конкурса! Участники уже показали свои умения на кастинге, но настоящая борьба начинается уже на кухне. В этом выпуске из тридцати поваров останется только двадцать. Кто покинет проект уже после первого конкурса? Узнайте прямо сейчас!

В первом испытании задание для команд определит жребий. Участники случайным образом вытащат карточки с названием блюд, которые им предстоит приготовить. Главное условие этого конкурса в проекте Мастер Шеф 2023 – приготовить классические блюда так, чтобы добавить им украинский вкус, но и при этом сохранить дух классики. Кому удастся удивить судей и отправиться на балкон после первого же конкурса? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 1 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 2 выпуск от 18.02.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 2 выпуск часть 2 от 18.02.2023