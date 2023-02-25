Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск часть 3 от 25 февраля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 3 | 25.02.2023 | Професіонали-4

Битва черных в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск покажет, насколько легко кулинары ориентируются в экстремальной ситуации. На кухне это может быть сложная творческая задача, с которой повар раньше никогда не сталкивался.

В битве черных Мастер Шеф Профессионалы 2023 участников под коробками-загадками ждут отрезы тканей. Вот уж что они точно не ожидали увидеть! По условиям конкурса участникам нужно будет приготовить блюда с той текстурой, которую они выберут. Это может быть шелк, бархат, лаке или другой вид ткани из предложенных. Кому удастся и передать фактуру, и создать изысканный вкус? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 3 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 3 выпуск от 25.02.2023