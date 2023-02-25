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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск частина 3 від 25 лютого 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск частина 3 від 25.02.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 3 - ефір від 25 лютого 2023 на сайті СТБ
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Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск частина 3 від 25 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 3. Частина 1 від 25.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск частина 3 від 25 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 3. Частина 2 від 25.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск частина 3 від 25 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 2. Частина 1 від 18.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск частина 3 від 25 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 2. Частина 2 від 18.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск частина 3 від 25 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 2. Частина 3 від 18.02.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск частина 3 від 25 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 1. Частина 1 від 11.02.2023
МастерШеф Професіонали-4 Випуск 3 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 3. Частина 3 від 25.02.2023
Випуск 3 | 25.02.2023 | Професіонали-4

Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск покаже, наскільки легко кулінари орієнтуються в екстремальній ситуації. На кухні це може бути складне творче завдання, з яким кухар раніше ніколи не стикався.

У битві чорних Мастер Шеф Професіонали 2023 учасників під коробками-загадками чекають відрізи тканин. Ось що вони точно не очікували побачити! За умовами конкурсу учасникам потрібно буде приготувати страви із тією текстурою, яку вони оберуть. Це може бути шовк, оксамит, лаке чи інший вид тканини із запропонованих. Кому вдасться і передати фактуру, і створити вишуканий смак? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 3 випуск від 25.02.2023

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