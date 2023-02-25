Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск частина 2 від 25 лютого 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 3 | 25.02.2023 | Професіонали-4

Другий конкурс Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск буде творчим. Учасникам потрібно буде не лише готувати, а й… співати! За умовами конкурсу команди зароблятимуть продукти своїм знанням українських пісень. Щоб отримати той чи інший продукт, учасникам потрібно буде заспівати рядки пісень, у яких він згадується. Крім нього у розпорядженні команд будуть лише базові продуктові набори, а комора на час цього конкурсу залишиться закритою.

Після того, як учасники зароблять продукти, вони повинні будуть за півтори години приготувати стільки страв, скільки у них учасників у команді. Чию страву капітан викине перед подачею? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 3 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 3 випуск від 25.02.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 3 випуск частина 3 від 25.02.2023