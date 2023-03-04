Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Сериалы
Сериалы
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск часть 1 от 04 марта 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск часть 1 от 04.03.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 4 - эфир от 04 марта 2023 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск часть 1 от 04 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 4. Часть 2 от 04.03.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск часть 1 от 04 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 4. Часть 3 от 04.03.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск часть 1 от 04 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 3. Часть 1 от 25.02.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск часть 1 от 04 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 3. Часть 2 от 25.02.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск часть 1 от 04 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 3. Часть 3 от 25.02.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск часть 1 от 04 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 2. Часть 1 от 18.02.2023
МастерШеф Професіонали-4 Выпуск 4 Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 4. Часть 1 от 04.03.2023
Выпуск 4 | 04.03.2023 | Професіонали-4

Первый конкурс Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 4 – это вызов для каждого участника. В этом испытании судьи будут давать задания на слабо. Если участник захочет рискнуть и попробовать, тогда нужно позвонить в звонок. Если задание будет выполнено успешно, команда получит балл. Однако рисковать и браться за каждый вызов тоже не стоит, ведь за невыполнение можно получить штраф.

В 4 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 2023 вы увидите, возможно ли взбить майонез вилкой за 5 минут, приготовить блюдо, не используя ножи и термообработку, сделать мясную пену и пончик без следов проникновения. Смотрите прямо сейчас, справились ли участники со своими заданиями в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск. 

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 4 выпуск от 04.03.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 4 выпуск часть 2 от 04.03.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить