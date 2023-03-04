Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск часть 1 от 04 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 4 | 04.03.2023 | Професіонали-4

Первый конкурс Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 4 – это вызов для каждого участника. В этом испытании судьи будут давать задания на слабо. Если участник захочет рискнуть и попробовать, тогда нужно позвонить в звонок. Если задание будет выполнено успешно, команда получит балл. Однако рисковать и браться за каждый вызов тоже не стоит, ведь за невыполнение можно получить штраф.

В 4 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 2023 вы увидите, возможно ли взбить майонез вилкой за 5 минут, приготовить блюдо, не используя ножи и термообработку, сделать мясную пену и пончик без следов проникновения. Смотрите прямо сейчас, справились ли участники со своими заданиями в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 4 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 4 выпуск от 04.03.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 4 выпуск часть 2 от 04.03.2023